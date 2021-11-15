В 2021 году экономика Израиля вырастет на 7,1% — министерство финансов

В 2022 году ВВП продолжит расти еще на 4,7%, поскольку частное потребление и налоговые поступления продолжают расти.

В понедельник министерство финансов заявило, что экономика Израиля покажет рост на 7,1% к концу 2021 года, что отражает быстрое восстановление страны после пандемии коронавируса. Ранее министерство прогнозировало рост на 5,1% в этом году.

В 2022 году ВВП вырастет еще на 4,7%, поскольку частное потребление и налоговые поступления продолжают расти.

Модель учитывает борьбу с четвертой волной коронавируса без жестких ограничений экономической деятельности, сообщили в Минфине.

В 2020 году, в условиях глобального кризиса, экономика Израиля сократилась на 2,4% меньше, чем ожидалось, после роста на 3,8% в 2019 году.

Во втором квартале 2021 года, после того как Израиль возобновил свою работу после третьей волны, ВВП вырос на целых 16,6% в годовом исчислении, поскольку частное потребление вернулось к почти докризисному уровню, а экспорт высокотехнологичных услуг подскочил. Минфин отмечает, что в третьем квартале рост был более умеренным, в то время как инфляция выросла и рынки капитала достигли рекордного уровня.

Частное потребление, которое резко упало на 9,2% в 2020 году, восстанавливается в этом году быстрыми темпами на 13,1% и, как ожидается, продолжит рост на 7,5% в 2022 году. Также в 2022 году ожидаются продолжающийся рост экспорта, в основном высокотехнологичного, и некоторое восстановление в сфере туризма.

Налоговые поступления в этом году выросли на 25% и, как ожидается, превзойдут ожидания в 2022 году. Рост доходов на рынке жилья и капитала, а также наличие множества высоких технологий внесли значительный вклад в налоговые поступления, говорится в сообщении министерства.

Индекс потребительских цен вырос на 2,5% за последние 12 месяцев. Ожидается, что инфляция составит 2,8% в 2021 году и 2,1% в 2022 году, что немного выше предыдущих прогнозов, но в пределах целевых показателей правительства. Сильный шекель, который в настоящее время торгуется по 3,10 шекеля за доллар, помогает смягчить некоторое инфляционное давление.

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