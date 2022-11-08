В Бней-Браке в разгар свадьбы с женихом произошел неприятный инцидент

В разгар свадьбы, проходившей в Бней-Браке, жених потерял сознание и попал в больницу.

Жених из Ашдода, который вчера женился в Бней-Браке, потерял сознание посреди свадьбы и был доставлен в больницу.

По свидетельству очевидцев, присутствовавших в зале, жених потерял сознание в зале. Команда медиков, прибывшая на место происшествия, немедленно эвакуировала его в больницу Бейлинсон.

После прохождения анализов, обнаруживших, что это была минутная слабость, вызванная волнением, сопровождавшим то, что жених по обыкновению постился в день своей свадьбы, он вернулся к прерванной свадьбе, и радость возобновилась.

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