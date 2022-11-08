В Бней-Браке в разгар свадьбы с женихом произошел неприятный инцидент

Жених из Ашдода, который вчера женился в Бней-Браке, потерял сознание посреди свадьбы и был доставлен в больницу.
По свидетельству очевидцев, присутствовавших в зале, жених потерял сознание в зале. Команда медиков, прибывшая на место происшествия, немедленно эвакуировала его в больницу Бейлинсон.
После прохождения анализов, обнаруживших, что это была минутная слабость, вызванная волнением, сопровождавшим то, что жених по обыкновению постился в день своей свадьбы, он вернулся к прерванной свадьбе, и радость возобновилась.
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