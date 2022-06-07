В аэропорту Бен-Гурион арестовали арабскую пару с 146 золотыми монетами на сумму 300 тыс. шекелей

Подозреваемых задержали после прохождения по зеленой полосе на таможне, где они не заявили, что у них на теле или в багаже ​​есть налогооблагаемые товары.

Бадран Фарес и Розан Джулани, арабская пара из Иерусалима, были арестованы в воскресенье в аэропорту Бен-Гурион по подозрению в уклонении от уплаты налогов после попытки контрабанды в Израиль 146 золотых монет на сумму 300 000 шекелей, сумма налога за которые составляет 51 000 шекелей.

Об этом сообщает Jewish Press.

Подозреваемых задержали после прохождения по зеленой полосе на таможне.

В ходе допроса, проведенного перед обыском, их спросили, есть ли у них какие-либо ценные вещи, которые они не задекларировали, и они ответили отрицательно. Затем их спросили, есть ли на их телах золото, и снова они ответили отрицательно.

Обыск подозреваемых выявил 71 золотую монету на теле Бадрана Фареса и еще 75 монет на теле Джулани. Пара также пыталась провезти контрабандой 165 пачек сигарет, которые они не задекларировали, поскольку закон разрешает провозить только 10 сигаретных пачек на пассажира.

Они были освобождены под залог, и расследование продолжается.

В налоговой не уточнили, из какой страны прибыла пара.

Курсор писал ранее, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия на границе с Иорданией.