Археолог-любитель нашел клад с монетами, которым 2 тысячи лет

В Германии недалеко от Берлина археолог-любитель нашел старинный тайник с золотыми кельтскими монетами – это первое известное кельтское золотое сокровище в Бранденбурге.

Сообщается, что археолог-любитель недалеко от берлина нашел клад, в котором хранилась 41 монета возрастом около двух тысяч лет.

Об этом сообщает новостное «Live Science» со ссылкой на сообщение министра культуры Манья Шюле.

Известно, что клад был обнаружен неподалеку от населенного пункта Байц. Его нашел доброволец из Бранденбургского государственного управления наследием Вольфганг Херкт.

По данным источника, первая найденная монета напомнила археологу крышку из-под бутылки.

Позже он продолжил поиски и нашел целый клад с золотыми монетами разного калибра.

Находка стала первым известным кельтским золотым кладом в районе Брандербурга.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые обнаружили в космосе гигантский спутник, который вращается вокруг экзопланеты.

Исследователи с помощью данных космического телескопа Kepler обнаружили новый объект, который в несколько раз больше Земли.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.