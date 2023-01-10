В аэропорту Бен-Гурион будут снова проводить тесты на коронавирус

С завтрашнего дня, 11 января, все прибывающие в аэропорт «Бен-Гурион» могут бесплатно пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.

Министерство здравоохранения и транспорта выпустили по поводу этого совместное заявление, подчеркнув, что в мире растет заболеваемость COVID-19, поэтому все желающие на добровольной основе могут проверить свое состояние здоровья. Особенно это рекомендуют сделать пассажирам, прибывающим из рубежа, в частности из Китая, где много случаев заражения коронавирусом, а также из США, Австралии, Франции, Великобритания, Испания и др.

Министр транспорта Мири Регев добавила на своей странице в Твиттере: «Я предложила добавить услугу для прилетающих из-за границы: создание бесплатной станции по проверке на корону в Израиле с завтрашнего дня. Я провела переговоры с профессором Салманом Заркой, генеральным директором Управления аэропортов и генеральным директором компании аэропорта Бен-Гурион».

За тестирование будет отвечать исключительно Министерство здравоохранения. Но тесты носят лишь рекомендательный характер и проводятся по выбору прибывающего пассажира.

«Курсор» писал ранее, что в ВОЗ опасаются, что миру может серьезно угрожать новый штамм коронавируса. По оценкам специалистов, уже в ближайшие месяцы он может спровоцировать волну заболеваемости.

Еще мы писали, что результаты израильского исследования показали, что новая вакцина против штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» весьма эффективна. Ее провели на группе испытуемых в возрасте старше 65 лет.