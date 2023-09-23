В аэропорту Бен-Гурион экстренно сел легкий самолет

На борту находились двое человек.

В субботу днем, 23 сентября, в аэропорту "Бен-Гурион" совершил экстренную посадку легкий самолет.

Об этом пишет News.israelinfo.

На борту воздушного судна находились двое человек. Предположительно, самолет приземлился из-за технической неисправности. Других подробностей происшествия пока не сообщают.

"Курсор" писал ранее, что во время рейса авиакомпании El Al "Дубай - Бенгази" произошли стычки между пассажирами, в результате чего самолет экстренно приземлился в нашей стране.

Еще мы писали, что на следующей неделе, 27 сентября, впервые в Израиль прибудет прямой рейс авиакомпании Fiji Airways из острова Фиджи, на борту которого будут 250 туристов-христиан, которые прилетят на суккотнюю конференцию в Иерусалиме.

Напомним, что рейс Wizz Air, вылетевший в четверг из аэропорта Бен-Гурион в Италию, задержался примерно на два часа из-за деструктивного поведения пассажиров.

Читайте также, что бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air объявила, что расширяет географию своих полетов и в скором времени откроет рейсы по новым маршрутам Европы и Ближнего Востока.