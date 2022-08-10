В аэропорту «Бен-Гурион» задержали главаря криминальной группировки

В израильском аэропорту «Бен-Гурион» задержали Йоси Мосли, который проходит в качестве подозреваемого по делу, расследуемого с 2017 года.

Сегодня утром, 10 августа, в аэропорту «Бен-Гурион» сотрудники полиции задержали 45-летнего Йоси Мосли, который сбежал из Израиля пять лет назад.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Согласно данным правоохранителей, он является главарем одной из криминальных группировок и проходит подозреваемым по делу «Арабская весна», расследование которого ведется с 2017 года. Две недели назад, к слову, были осуждены несколько его сообщников.

Сегодня Йоси Мосли будет заключен под стражу и суд Тель-Авива определит ему меру пресечения. Его будут допрашивать за ряд преступлений, рассматриваемых в деле криминальной группировки, в частности, касающихся убийства конкурентов.

Защитник подозреваемого отметил, что его клиент не имеет никакого отношения к тем преступлениям, о которых говорят в полиции.

В СМИ сообщают, что Йоси Мосли вернулся спустя 5 лет в Израиль, чтобы присутствовать на семейном торжестве.

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