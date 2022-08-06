ВВС ЦАХАЛа ликвидировали одного из главарей террористов Исламского Джихада

Появилось видео, на котором тело боевика из многоэтажного дома выносят его соратники.

Армия обороны Израиля смогла ликвидировать очередного опасного террориста.

Об этом сообщили на телеграм-канале Медиа Архив.

«Только что, ВВС ЦАХАЛа ликвидировали Тарек Аль Модалла одного из главарей террористов Исламского Джихада», — написали администраторы канала.

Также появилось видео, на котором видно, как террориста несут его соратники.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе. Международное сообщество продолжает реагировать на эскалацию между Израилем и террористами «Исламского джихада». Так, Европейский союз обеспокоен происходящим. Там призвали стороны к максимальной сдержанности.

Кроме того, Курсор писал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что Израиль прекратит свою военную кампанию «Исламского джихада» в секторе Газа только в том случае, если террористическая группировка прекратит свои ракетные обстрелы Израиля.

Еще напомним, что ЦАХАЛ заявил, что продолжает наносить удары по наблюдательным пунктам Исламского джихада.