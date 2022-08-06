ВВС ЦАХАЛа ликвидировали одного из главарей террористов Исламского Джихада

Армия обороны Израиля смогла ликвидировать очередного опасного террориста.
Об этом сообщили на телеграм-канале.
«Только что, ВВС ЦАХАЛа ликвидировали Тарек Аль Модалла одного из главарей террористов Исламского Джихада», — написали администраторы канала.
Также появилось видео, на котором видно, как террориста несут его соратники.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе. Международное сообщество продолжает реагировать на эскалацию между Израилем и террористами «Исламского джихада». Так, Европейский союз обеспокоен происходящим. Там призвали стороны к максимальной сдержанности.
Кроме того, Курсор писал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что Израиль прекратит свою военную кампанию «Исламского джихада» в секторе Газа только в том случае, если террористическая группировка прекратит свои ракетные обстрелы Израиля.
Еще напомним, что ЦАХАЛ заявил, что продолжает наносить удары по наблюдательным пунктам Исламского джихада.