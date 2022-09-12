В Афуле автомобиль насмерть сбил самокатчика: первые подробности

За рулем автомобиля была женщина, которой от случившегося стало плохо, поэтому ее срочно госпитализировали в больницу.

В понедельник утром, 12 сентября, в Афуле на перекрестке бульваров Бен-Гурион и Ицхак Рабин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб молодой мужчина.

Об этом сообщает издание News.walla.

24-летний парень ехал на электросамокате и получил травмы в результате столкновения с легковым автомобилем. На место аварии сразу вызвали бригаду «скорой» помощи, которая обнаружила мужчину уже без дыхания и пульса.

От случившегося женщине, которая была за рулем автомобиля, стало плохо, поэтому ее забрали в медицинский центр на обследование.

Сотрудники полиции приступили к расследованию причин аварии.

К слову, это второе тяжелое ДТП с самокатчиком за несколько часов. Вчера вечером в ДТП пострадал 35-летний мужчина, который передвигался по дороге на электросамокате.

«Курсор» писал ранее, что на шоссе № 6 на развязке Бака столкнулся пассажирский автобус с грузовиком-эвакуатором, в результате происшествия пострадали 18 человек. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Еще мы писали, что в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пятилетний ребенок. Мальчика сбил автобус, когда он переходил дорогу на перекрестке.