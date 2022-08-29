В Иерусалиме под колеса автобуса попал мальчик: первые подробности

Пятилетнего мальчика госпитализировали в медицинское учреждение с серьезной травмой головы, полученной в результате ДТП.

В понедельник утром, 29 августа, в Иерусалиме на улице Моше Рахмилевича произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пятилетний ребенок.

Об этом сообщает издание News.walla.

Мальчика сбил автобус, когда он переходил дорогу на перекрестке. На место инцидента вызвали бригаду «скорой» помощи (МАДА), которая госпитализировала ребенка с тяжелой черепно-мозговой травмой в медицинское учреждение «Шаарей Цедек». О его состоянии сейчас пока ничего неизвестно.

На месте происшествия работает полиция, которая выясняет обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что 23 августа, в промышленной зоне в Омере произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла полуторагодовалая девочка. Ребенок попал под колеса автомобиля.

Еще мы писали, что 24 августа, на въезде в мошав Битва в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний ребенок. Он получил травму головы и другие повреждения, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, с начала текущего года в Израиле в результате ДТП погибло 228 человек, из них 70 — пешеходы. Согласно данным, самыми уязвимыми группами в случае автомобильной аварии являются пожилые люди и дети.