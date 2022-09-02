На шоссе № 6 произошло ДТП с участием автобуса: много пострадавших

На развязке Бака возле Хадеры произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика-эвакуатора. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Сегодня утром, 2 сентября, на шоссе № 6 на развязке Бака столкнулся пассажирский автобус с грузовиком-эвакуатором, в результате происшествия пострадали 18 человек.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи (МАДА), которая с травмами госпитализировала девять человек в медицинские учреждения «Гилель Яфе» в Хадере и «Ланиадо» в Нетании. Остальные пассажиры, получившие легкие травмы, самостоятельно направились в медпункты для получения помощи.

Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники полиции.

«Курсор» писал ранее, что 31 августа, в Ришон-ле-Ционе на улице Сдерот Моше Даян произошла авария, в результате которой пострадали четверо человек.

Еще мы писали, что 29 августа, в Иерусалиме на улице Моше Рахмилевича произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пятилетний ребенок. Мальчика сбил автобус, когда он переходил дорогу на перекрестке.

Напомним, 27 августа, в городе Нью-Бейерланд (Нидерланды) в результате столкновения с грузовиком погибли шесть человек. Также пострадали семеро, один из них находится в критическом состоянии. Авария произошла на Т-образном перекрестке возле дамбы.