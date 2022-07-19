Роковая трапеза: в Колумбии умер 22-летний израильтянин

Израильтянин попросил в ресторане блюдо без молочных продуктов. Однако ему дали еду с сыром, чего он не заметил.

22-летний израильтянин из Иерусалима, страдающий непереносимостью лактозы, скончался в понедельник вечером после контакта с молочными продуктами во время путешествия по Колумбии.

Об этом сказал Эммануэль Нахшон, официальный представитель министерства иностранных дел Израиля.

A 22-year-old Israeli man from #Jerusalem who was lactose intolerant died Monday night after being exposed to dairy products while traveling in #Colombia. Report by @GadiZaighttps://t.co/BKQHkgPfDX — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 19, 2022

Сообщается, что мужчина сильно пострадал после употребления молочных продуктов в ресторане в Боготе и спустя несколько дней был доставлен в местную больницу в критическом состоянии. Медицинский персонал не смог стабилизировать его состояние.

В то время 22-летний парень путешествовал по стране со своими друзьями.

Как сообщают СМИ, израильтянин попросил в ресторане блюдо без молочных продуктов. Однако ему дали еду с сыром, чего он не заметил.

Посольство Израиля в Боготе заявило, что оно тесно сопровождало семью и друзей молодого человека в течение последних нескольких дней, и семья была уведомлена о смерти мужчины.

Ожидается, что его гроб прибудет в Израиль в четверг.

Напомним, что полиция в понедельник вечером арестовала мужчину, который предположительно зарезал партнера своей матери во время драки в прибрежном городе Нетания.

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Как ранее писал Курсор, три дошкольных учреждения в иерусалимском районе Кирьят-Менахем подверглись актам вандализма в минувшие выходные.