В арабской школе возле Рамаллы арестовали двух школьников-террористов

Два малолетних террориста, которые ежедневно пытались убить израильтян, сегодня были задержаны правоохранительными органами.

В арабской школе неподалеку от Рамаллы сегодня, 18 января, были задержаны два школьника-террориста, которые на протяжении длительного периода подвергали жизни израильтян опасности, забрасывая их камнями.

Об этом сообщил телеграм-канал «Израиль | Медиа Архив» и предоставил видео с места происшествия.

На кадрах видно, как силами правоохранительных органов Израиля производится задержание преступников.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что арабские террористы забросали израильских паломников коктейлями Молотова в Шхеме.

Видео с места событий показали в сети.

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