Арабские террористы забросали израильских паломников коктейлями Молотова в Шхеме

Видео с места событий показали в сети.

Стало известно об очередном инциденте с арабскими террористами, который произошел ночью 18 января. Так, боевики забросали бутылками с коктейлями Молотова израильских паломников в Шхеме, а также открыли огонь по солдатам, которые их сопровождали.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Израиль | Медиа Архив».

Сообщается, что паломники направлялись к могиле Иосифа в честь праздника Ту би-Шват. Они ехали на автобусах, которые охранялись военными ЦАХАЛа. Но террористов это не остановило.

К счастью, как отметили администраторы канала, никто среди солдат или паломников не пострадал.

В сети также показали видео с места событий. На нем можно увидеть, как боевики бросают две бутылки с коктейлем Молотова. Все происходит прямо на улицах города.

Ранее Курсор сообщал, что арабские террористы напали на евреев между КПП Хомеш и Шавей Шомрон.

Кроме того, мы писали, что арабская семья захватила крышу здания в Иерусалиме.

Еще напомним, что арабский террорист притворился психически больным и изнасиловал солдата ЦАХАЛа в больнице.

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