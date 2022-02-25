В арабском секторе стали меньше стрелять — полиция

Арестовано было более 280 подозреваемых, изъяты сотни единиц оружия. Предъявлены обвинения в совершении различных правонарушений 180 подозреваемым.

Полиция Израиля сообщила, что уже есть первые в результате масштабной специальной операции «Безопасный путь» По мнению полицейских, успехи есть.

Согласно отчету полиции, насильственных инцидентов со стрельбой стало куда меньше.

Так, с начала 2022 года в арабском секторе произошло 664 насильственных инцидента со стрельбой.

Однако, если говорить о том же периоде за 2021 год, то тогда было зафиксировано 1052 подобных инцидента.

Для того чтобы достичь такого результата, полиция провела операции против 386 криминальных авторитетов арабского сектора. Было арестовано 280 человек, а также изъято сотни единиц оружия. Кампания продолжается.

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