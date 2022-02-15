В Араде произошел пожар: мужчину с сильным отравлением дымом отправили в больницу

Пожарные службы сообщили о поджоге квартиры в Араде. Пострадавшим оказался 60-летний мужчина, который был отправлен в больницу.

60-летний мужчина серьезно пострадал, надышавшись дымом при поджоге квартиры в Араде.

Полиция начала расследование о поджоге и выясняет причины инцидента.

Прибывшая на место бригада MDA оказала ему медицинскую помощь и эвакуировала в больницу Сорока в Беэр-Шеве.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы атаковали израильских солдат в районе Абу Дис.

Также читайте о том, что в Дженине израильские силы безопасности арестовали лидера ХАМАС. Имя задержанного — Абд аль-Джабар Джабар. Он был арестован силами безопасности, когда находился у себя дома. Во время ареста был проведен обыск, о результатах которого не сообщается.

Еще «Курсор» сообщал, что минобороны укрепит бомбоубежища в Сдероте после гибели ребенка. Эти меры были приняты спустя восемь месяцев после того, как ребенок, Идо Авигаль, был ранен и убит осколком, пробившим укрепленное окно в бомбоубежище его семьи во время боев в мае.

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