В Ашдоде ликвидировали фабрику по производству поддельных лекарств

На фабрике находились несколько машин для производства лекарств, в том числе машина для наполнения упаковок препаратами.

Представители департамента правоприменения и надзора министерства здравоохранения, а также сотрудники полиции ликвидировали в Ашдоде фабрику, на которой производились поддельные лекарства и алкоголь.

Об этом сообщает издание «Детали».

На фабрике были обнаружены машины для производства и упаковки медицинских препаратов, а также пустые ампулы, предварительно, предназначенные для наполнения анаболическими стероидами. Их используют нелегально для увеличения мышечной массы.

Сотрудники полиции также задержали и доставили в участок подозреваемого, который причастен к работе подпольной фабрики.

Известно, что злоумышленники производители таблетки для повышения потенции Kamagra gold и Cenforce. Были изъяты тысячи лекарств. А также на фабрике нашли пустые бутылки, на которых была надпись «Grey goose vodka».

В минздраве напомнили, что применение препаратов без лицензии может нанести здоровью серьезный вред.

«Курсор» писал ранее, что таможенное управление совместно с Минздравом приняло участие в международной операции по предотвращению контрабанды фальсифицированных лекарств.

Еще мы писали, что израильские фармацевты предупредили о непредвиденных и даже опасных последствиях инициативы министерства финансов о продаже лекарств с помощью торговых автоматов.