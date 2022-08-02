Израильтян предупреждают о фальсифицированных лекарствах: важное заявление минздрава

В ходе операции были изъяты десятки партий препаратов и поддельных лекарств, которые могли нанести вред здоровью населения. Некоторые из перехваченных грузов содержали вещества, похожие на инъекции ботокса, таблетки для похудения и препараты для повышения мужской потенции.

Таможенный департамент Налогового управления и отдел правоприменения и надзора Министерства Здравоохранения приняли участие в международной операции по предотвращению контрабанды фальсифицированных лекарственных средств, которая проводилась в рамках повышения осведомленности в мире о незаконной торговле лекарствами.

На сегодняшний день существует большое количество нелегальных сайтов, занимающихся продажей и распространением контрафактных лекарств, а также лекарств, которые хранились в ненадлежащих условиях и происхождение которых неизвестно. В результате граждане всего мира рискуют своим здоровьем и даже жизнью, покупая эти препараты. Иногда эти поставки содержат лекарства, которые определяются как «натуральные», но прошлый опыт показывает, что они содержат активные лекарственные вещества, а также психотропные вещества, которые приводили к госпитализации и наносили ущерб здоровью потребителя.

Операция в основном основывалась на упреждающем досмотре грузов совместными группами таможенных органов и отдела правоприменения и надзора Министерства Здравоохранения. Работа проводилась на всех участках таможенного досмотра и пограничных переходах, включая пассажирские залы и почтовые отделы в логистическом центре почты в Модиине.

Из 639 проверенных деклараций, посылок и бандеролей выявлено 33 упаковки с лекарствами, переданными на проверку фармацевтам. Среди проверенных препаратов есть инъекции, которые, как полагают, являются препаратом Ботокс, препараты для улучшения мужского здоровья, которые вызывают подозрение в подделке, неопределенные таблетки, пищевые добавки и таблетки для похудения, содержащие активное лекарственное вещество. Посылки поступали в основном из Турции, Иордании и Индии.

Таможенный пункт, на котором было изъято наибольшее количество подозрительных посылок, — это почтовый сортировочный центр в Модиине, где было изъято 20 посылок, в которых, по оценкам, 4519 единиц мужских стимулирующих препаратов, таких как гель Камагара. На переходе через мост Алленби у пассажиров было изъято 8 посылок, в которых находилось примерно 3372 единицы продукции разного типа, например, таблетки для похудения, инъекции, похожие на ботокс, и запрещенные кремы для кожи. В аэропорту изъято 4 посылки и передачи, где по оценкам, находятся 52 единицы препарата для повышения мужской потенции.

Данные об этом мероприятии будут переданы в базу данных международной операции, проводимой под эгидой Интерпола, Европола, Всемирной Таможенной Организации, Всемирной Организации Здравоохранения, Форума по борьбе с фармацевтической преступностью и Международной целевой группы по борьбе с контрафактной продукцией медицинского назначения.

Ранее редакция Курсора сообщала, что служба безопасности знала о том, что заключенный террорист изнасиловал охранницу в Гильбоа, однако расследование началось только, когда в СМИ поднялась шумиха.