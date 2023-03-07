В Ашдоде огромная волна сбила мужчину на волнорезе: первые подробности

Во вторник, 7 марта мужчина был сбит волной, находясь на волнорезе в городе Ашдод.

К месту происшествия прибыла бригада скорой помощи «Маген Давид Адом». Раненым оказался мужчина в возрасте 44 лет, он получил серьезные травмы.

Врачи доставили пострадавшего в больницу «Асута» в Ашдоде. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, накануне в Мертвом море утонула туристка. 77-летнюю женщину вытащили из водоема в бессознательном состоянии. После вызова на место происшествия бригады парамедиков (Маген Давид Адом), была предпринята попытка реанимации пострадавшей, включая проведение искусственного дыхания. Однако все усилия медиков оказались напрасными и не привели к положительному результату — женщина погибла.

Ранее ученые выразили обеспокоенность из-за «волн-убийц» у побережья Израиля. Согласно мнению климатических экспертов, возможно, что погодные явления станут более суровыми и опасными для прибрежных и морских сооружений, а также для морского судоходства. Это касается не только океанов, но и крупных водоемов, таких как Черное и Средиземное моря.

Так, исследователи изучили «волны-убийцы», которые могут возникать в бурных морских условиях. Они исследовали процесс их формирования и проанализировали вероятность того, что корабль может столкнуться с ними во время плавания. Эти результаты помогают понять природу экстремальных волн в Средиземном море и могут способствовать развитию технологий прогнозирования волн-убийц и повышению безопасности морской навигации в экстремальных погодных условиях.