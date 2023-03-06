В Мертвом море утонула туристка: первые подробности

Утром в понедельник, 6 марта, из воды на побережье Мертвого моря вытащили 77-летнюю женщину, находившуюся в бессознательном состоянии.

Об этом пишет издание News.walla.

На место происшествия вызвали бригаду парамедиков (Маген Давид Адом), которая пыталась реанимировать пострадавшую, в частности сделали ей искусственное дыхание. Но их попытки были безуспешными.

Медики отметили, что женщина погибла (по всей видимости, иностранка).

«Курсор» писал ранее, что на незадекларированном пляже недалеко от кибуца Хотер утонула 30-летняя женщина. На место происшествия прибыли медики и доставили пострадавшую в больницу, пока она находилась в тяжелом состоянии под действием седативных средств и на искусственной вентиляции легких.

Еще мы писали, что на озере Кинерет произошел трагический случай. Из воды извлекли 19-летнего парня в бессознательном состоянии. Пострадавшего доставили больницу в критическом состоянии, и медики начали бороться за его жизнь. Но к сожалению, реанимационные действия оказались безуспешными.

Напомним, что израильтянин утонул во время отдыха с семьей на Синайском полуострове в Египте. Мужчина утонул на пляже в районе Таба на глазах у своей жены и двух маленьких детей (6-8 лет).

Читайте также, что израильская компания Coral Detection Systems создала устройство с ИИ, которое может обнаруживать признаки утопления в бассейне и отправлять срочные оповещения при оценке опасных для жизни ситуаций.