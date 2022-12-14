Ученые обеспокоены «волнами-убийцами» у побережья Израиля

По мнению экспертов по климату, погодные явления, вероятно, станут более суровыми и опасными для прибрежных и морских сооружений, морского судоходства. Это относится не только к обширным океанам, но и к таким крупным бассейнам, как Черное и Средиземное моря.

Международная группа исследователей под руководством профессора Франческо Феделе из Школы гражданской и экологической инженерии Технологического института Джорджии в Атланте, в которую входили эксперты из Израильского технологического института Технион и Исследовательского института прибрежной и морской инженерии CAMERI в Хайфе, изучила этот феномен. Работа ученых была опубликована в Scientific Reports под названием «Большие волны и навигационные опасности Восточного Средиземного моря».

Ученые изучили «волны-убийцы», как они формируются, и проанализировали вероятность того, что судно столкнется с ними во время плавания в бурных водах сильных штормов. Их результаты проливают свет на природу экстремальных волн в Средиземном море и могут способствовать развитию технологий прогнозирования волн-убийц и морской навигации в экстремальных погодных условиях.

Волны-убийцы уже давно были замечены в западной части Средиземного моря очевидцами и, как известно, вызывают структурные повреждения и гибель людей. Команда использовала новую теорию экстремальных пространственно-временных волн и рассмотрела гипотетические сценарии кораблей израильского ВМФ, которые находились в море во время двух сильных штормов в Средиземном море в 2017 и 2018 годах.

Статистический анализ группы показал, что самые большие наблюдаемые волны во время двух крупных штормов имеют характеристики, аналогичные катастрофическим волнам-убийцам Эль-Фаро, Андреа и Драупнера, в которых асимметрия гребней и впадин волн была доминирующим фактором в создании волн-убийц. Они обнаружили, что, поскольку бассейн восточного Средиземноморья характеризуется волнами, приходящими со всех сторон, волны-убийцы не «крадут» энергию у соседних волн и не растут за их счет. Этот эффект, известный как модуляционная нестабильность, использовался в прошлом для понимания волн-убийц.

По словам Феделе, это актуально только тогда, когда волны движутся в одном направлении, например, по длинному каналу, и поэтому не применимо к реалистичным морям.

Ученые отметили, что этот анализ показал способность прогнозировать потенциальные опасности для кораблей различных размеров и крейсерских скоростей, плавающих в бурных водах анализируемых штормов. Новый анализ волн в пространстве-времени также может предсказать потенциальные опасности для судоходства.

Версия модели Феделе уже была принята Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США для WAVEWATCH III, национальной модели оперативного прогноза волнения.

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