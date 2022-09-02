В Ашдоде произошла стрельба: первые подробности инцидента

Сотрудники полиции начали расследовать инцидент со стрельбой в Ашдоде, в результате которого был ранен 62-летний мужчина.

Сегодня утром, 2 сентября, на улице Кишон в Ашдоде произошла стрельба. Ранение получил мужчина, которого срочно госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает издание «Детали».

Прибывшие на место происшествия медицинские работники увидели мужчину с ранением на земле. Ему оказали первую помощь на месте, после чего госпитализировали в медицинское учреждение «Ассута». Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Также на месте стрельбы работают сотрудники полиции. Детали и обстоятельства инцидента выясняются. Благодаря оперативным действиям полиция смогла задержать по свежим следам подозреваемого. Сейчас он находится на допросе. Пока не понятно, что могло стать причиной стрельбы, рассматривается версия, что стрельба произошла на криминальной почве.

«Курсор» писал ранее, что 52-летний мужчина был застрелен среди белого дня в городе Лод. Пострадавший, которого идентифицировали как местного жителя Марвана Вахвача, был найден без сознания и без пульса в машине на бульваре Бен-Гуриона.

Еще мы писали, что на шоссе 75 недалеко от Кирьят Тивон, в 15 км от Хайфы, случилась перестрелка. Пострадали двое 25-летних мужчин. На видео запечатлена обстрелянная машина прямо на шоссе. По первоначальной версии, это криминал.