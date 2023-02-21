В Ашдоде пятилетний ребенок выпал с окна жилого дома: подробности

Во вторник, 21 февраля, в Ашдоде с пятилетним ребенком произошел несчастный случай.

Об этом пишет издание News.walla.

Мальчик выпал из окна второго этажа жилого дома. В результате падения он получил травмы средней степени тяжести. На место инцидента выехала бригада «скорой» помощи МАДА и оказала ему первую помощь, а после госпитализировала в медицинское учреждение «Ассута».

«Курсор» писал ранее, что в Ашкелоне произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого серьезно пострадал 14-летний подросток. Девочка выпала из окна жилого дома и получила черепно-мозговую травму.

Еще мы писали, что малышка трех с половиной лет упала с 14-этажной высоты в городе Реховот и получила серьезные травмы. Ей оказали помощь местные команды спасателей, после чего ее срочно эвакуировали в больницу.

Напомним, что в городе Тува мужчина, снимавший комнату у женщины с тремя дочерями, выбросил двоих детей из окна на почве конфликта. Подозреваемым в совершении жесткого убийства, оказался уже ранее судимый 23-летний Очур Санчат. Еще одну 9-летнюю девочку мужчина не тронул, поскольку она спала.

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