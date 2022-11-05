В Ашдоде в результате ДТП серьезно травмирован мужчина

Пострадавшего госпитализировали с места аварии в городское медицинское учреждение «Ассута».

Сегодня утром, 5 ноября, в Ашдоде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 60-летний мужчина.

Об этом сообщает издание News.walla.

Два автомобиля столкнулись на проспекте Бней Брит. Мужчина в результате аварии получил травмы средней степени тяжести. На место инцидента вызвали бригаду «скорой» помощи, которая госпитализировала мужчину в городское медицинское учреждение «Ассута».

Правоохранители выясняют причину и обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что на шоссе 60 неподалеку от Ариэля в автокатастрофе погибла 30-летняя женщина. Трагедия случилась из-за столкновения грузовика и нескольких автомобилей. Помимо погибшей, в ДТП пострадала 8-летняя девочка, находящаяся в тяжелом состоянии.

Еще мы писали, что полиция устанавливает обстоятельства аварии неподалеку от Петах-Тиквы. Тяжелые травмы 50-летний пешеход получил после того, как его сбил автомобиль на шоссе 4 возле развязки Гаха.

Напомним, что автомобильная авария произошла между двумя автомобилями на трассе 40, недалеко от развязки поблизости от Негева. Медики и фельдшеры оказали медицинскую помощь шести пострадавшим.