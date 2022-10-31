Возле Ариэля произошло смертельное ДТП: подробности

14:12, Сегодня
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Фото: canva.com

8-летнюю девочку срочно доставили в больницу.

На шоссе №60 неподалеку от Ариэля в автокатастрофе погибла 30-летняя женщина.

Об этом сообщает Maariv.

Трагедия случилась из-за столкновения грузовика и нескольких автомобилей. Помимо погибшей, в ДТП пострадала 8-летняя девочка, находящаяся в тяжелом состоянии. Ее уже доставили в больницу.

Также в происшествии пострадал 30-летний мужчина – в состоянии средней степени тяжести и еще двое пострадавших – в легком состоянии.

Ранее мы рассказывали, что на стройке в Дейр-аль-Асаде произошел несчастный случай с рабочим.

Также «Курсор» сообщал, что в ЮАР погиб молодой израильтянин.

Помимо этого, в Иерусалиме эвакуатор врезался в пешеходный мост.

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