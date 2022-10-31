Возле Ариэля произошло смертельное ДТП: подробности

На шоссе №60 неподалеку от Ариэля в автокатастрофе погибла 30-летняя женщина.

Об этом сообщает Maariv.

Трагедия случилась из-за столкновения грузовика и нескольких автомобилей. Помимо погибшей, в ДТП пострадала 8-летняя девочка, находящаяся в тяжелом состоянии. Ее уже доставили в больницу.

Также в происшествии пострадал 30-летний мужчина – в состоянии средней степени тяжести и еще двое пострадавших – в легком состоянии.

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