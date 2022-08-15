Жестокое обращение с детьми: арестован директор школы в Бейт-Шемеше

В одном из учебных заведений Бейт-Шемеша разразился скандал, когда стало известно о недопустимом поведении директора школы по отношению к детям.

Директор учебного заведения в Бейт-Шемеше арестован по подозрению в нападении и жестоком обращении со своими учениками.

Об этом проинформировал канал maariv.

Полиция Израиля задержала и директора учебного заведения в Бейт-Шемеше, в связи с подозрением в нападениях на своих детей школы, а также жестоком обращении с ними.

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