Жителя Восточного Иерусалима подозревают в сексуальном насилии над 10-летней сестрой

Сегодня подозреваемый будет доставлен в суд. В израильской полиции заявили, что они будут продолжать решительно бороться с сексуальными преступлениями, совершаемыми в семье в отношении несовершеннолетних и беспомощных.

Вчера в среду израильская полиция арестовала подозреваемого в совершении сексуальных преступлений со своей младшей сестрой.

Полицейское расследование началось после сообщения, полученного несколько дней назад.

Согласно подозрению, брат (19 лет), житель Восточного Иерусалима, в прошлом году совершил серьезные сексуальные преступления со своей сестрой (10 лет) и применял к ней насилие.

Сегодня подозреваемый будет доставлен в суд для рассмотрения вопроса о продлении срока его содержания под стражей в пользу дальнейшего расследования.

Представитель полиции заявил: «Полиция Израиля будет продолжать решительно бороться с сексуальными преступлениями, совершаемыми в семье в отношении несовершеннолетних и беспомощных, и преследовать сексуальных преступников, где бы они ни находились».

Это не единственный недавний случай, когда иерусалимская полиция расследует сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Напомним, что около месяца назад мужчина был арестован полицией Иерусалима по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних в рамках возглавляемой им организации, которая расширяет права и возможности молодежи и готовит их к военной службе.

Также сегодня полиция сообщила о попытке ножевого теракта в Самарии.