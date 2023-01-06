В Ашкелоне прохожий пытался согреться в брошенной машине, но серьезно пострадал

Фельдшеры МАДА спасли мужчину, который надышался дымом и газами в загоревшемся автомобиле.

Ночью в пятницу в Ашкелоне был обнаружен в критическом состоянии мужчина, который забрался в брошенную машину, но отравился газами.

На телефон МАДА вызов поступил в 07:41. Медики выехали на помощь мужчине с признаками отравления дымом и провели на месте реанимационные операции.

Оказалось, что мужчина в возрасте около 45 лет пострадал в автомобиле на улице Амишева. Медики эвакуировали его в больницу Барзилай.

Фельдшер Эяль Гарши и старший медик Моше Шошан рассказали: «Мы увидели мужчину, лежащего снаружи автомобиля в окружении дыма, в то время как прохожий делал ему базовую сердечно-легочную реанимацию под руководством оператора МАДА»

В это время внутри автомобиля горел огонь. «Пострадавший надышался дымом и имел признаки отравления после того, как, по-видимому, долгое время находился в закрытой машине с включенным огнем. Мы поместили его в реанимацию и эвакуировали в больницу».

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