В Ашкелоне задержали 13-летнего по подозрению в ограблении магазина

13-летнего мальчика арестовали после ограбления магазина в Ашкелоне, что произошло 30 октября, в воскресенье.

Об этом сообщает Maariv.

Полицию вызвали в местный магазин после того, как туда проник несовершеннолетний и, угрожая палкой, украл деньги, после чего скрылся. Правоохранители немедленно начали обыск, оцепили территорию и смогли найти подозреваемого 13-летнего, палку, которая предположительно была топором, и украденную суму.

Мальчика доставили в полицию Ашкелона для допроса, по окончании которого будет принято решение о его передаче в суд.

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