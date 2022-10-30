Суд приговорил гинеколога к тюрьме за изнасилование пациенток

30 октября, в воскресенье, окружной суд Хайфы приговорил доктора Элиаса Хури, 63-летнего старшего гинеколога, к 7 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Walla.

Медика осудили за два случая изнасилования пациенток в возрасте 20 лет, а также за непристойное поведение и сексуальные домогательства к пациенткам.

Ранее мы рассказывали, что мировой суд Рамлы приговорил к 30-месячному заключению начальника тюрьмы Гивон, которого зовут Давид Амоял. Правонарушитель признан виновным в нападении и сексуальных домогательствах к задержанной. Помимо этого, директор женского отделения тюрьмы получил условный срок и штраф в размере 35 тысяч шекелей, который он должен выплатить своей жертве.

Утверждается, что в Израиль приехала женщина из Нигерии и попросили убежища, потому что ей в ее стране угрожала опасность. Прошение отклонили и женщину решили задержать. Потом ее перевели в тюрьму Гивон в центральном городе Рамле, где находятся многие просители убежища. На протяжении нескольких месяцев Амоял домогался и нападал на нее. По словам пострадавшей, мужчина раздевал ее и угрожал, что если она не докажет, что является женщиной, то ее отправят в мужское отделение.

Женщина из Нигерии записывала в дневник то, что с ней происходило. Она утверждает, что долго не жаловалась, ибо думала, что ей не поверят. Однако, она все же решила подать жалобу, после чего тюремные охранники дали показания о сексуальных домогательствах Амояла к другим заключенным, а также к одному из охранников. Сперва Амоял отрицал обвинения и дело закрыли, потому что «отсутствовали достаточные доказательства». Затем организация «Горячая линия для беженцев и мигрантов» обжаловала это решение, после чего дело возобновили и предъявили обвинения.

Также «Курсор» сообщал, что авто с террористами протаранило автостанцию в южной части Иерихона.