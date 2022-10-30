На прохожих рухнула крыша: снос здания в Бней-Браке пошел не по плану

Сорвавшаяся крыша при сносе табачной фабрики «Дубек» в Бней-Браке попала на автобусную остановку, где находились люди, а также рядом проезжал автобус с пассажирами.

В здании сигаретной фабрики «Дубек» проводится контролируемый снос, однако что-то пошло не так. Эвакуация не была обеспечена и здание рухнуло на глазах у прохожих, а его крыша упала прямо на ближайшую автобусную остановку.

В видео в социальных сетях показаны пешеходы, идущие по параллельному тротуару, в изумлении наблюдавшие, как рушится здание. Также по улице продолжают двигаться транспортные средства, в том числе автобус с пассажирами.

המשטרה עיכבה לחקירה מנהל עבודה באתר הבניה שבו קרסו קורות אל הכביש בסמיכות לעוברים ושבים ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. צו סגירה הוצא לאתר pic.twitter.com/UG0dJDWjxx — אבי גדלוביץ’ (@avigad27) October 30, 2022

Муниципалитет Бней-Брака заявил, что «речь идет о работах по сносу комплекса, который в последние годы использовался в качестве коммерческого центра, поскольку сигаретная фабрика «Дубек» прекратила свою деятельность.

Также муниципалитет заявил: «Работы ведутся не в соответствии с процедурами безопасности и представляют угрозу для безопасности населения и прохожих. Поэтому городской инженер, архитектор Эран Векслер вместе с командой отдел строительного надзора выехал на место и остановил работы до выяснения обстоятельств».

По информации городских властей, работы будут возобновлены только после обеспечения общественного спокойствия.

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