В Ашкелоне задержан мужчина по подозрению в надругательстве над двумя девочками

Во вторник, 10 января, в Ашкелоне был задержан 28-летний мужчина по подозрению в совершении развратных действий в отношении двух девочек.

Об этом пишет News.walla.

Девочки в возрасте младше 10 лет находились на детской площадке в престижном районе города. Сотрудники полиции прибыли на место после сообщения, поступившего в дежурную часть.

После допроса подозреваемого будет принято решение о мере его пресечения.

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