В Бней-Браке мотоцикл сбил 10-летнего ребенка, его состояние тяжелое

Во вторник, 10 января, в Бней-Браке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело травмирован ребенок.

Об этом пишет News.walla.

Инцидент произошел на улице Абрабанель, когда ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. На место аварии приехали парамедики службы «Маген Давид Адом».

Пострадавший был без сознания, при падении он получил черепно-мозговую травму. Мальчик был доставлен в больницу «Бейлинсон». Его состояние медиками оценивается как тяжелое.

«Курсор» писал ранее, что во вторник, 10 января, в Ашдоде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезную травму получил семилетний ребенок. У мальчика диагностирована черепно-мозговая травма.

Еще мы писали, что в бедуинской деревне Хура произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 4-летний ребенок. Мальчик был доставлен в местную поликлинику в Негеве, однако врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Напомним, что на 31-м шоссе недалеко от развязки Лахавим произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, пять человек получили ранения различной степени тяжести.

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