В Атлите мужчина украл пистолет, который полицейский забыл в туалете

По словам адвоката подозреваемого, его клиент просто хотел дать урок правоохранителям и намеревался вернуть оружие.

​​33-летний житель Атлита Авив Бен Эзра прибыл в полицейский участок Зебулон в Хайфе для дачи показаний по уголовному делу. Перед этим он зашел в уборную на вокзале и обнаружил, что полицейский забыл свой пистолет.

Об этом пишет портал Mako.

Отмечается, что существуют противоречивые версии того, что произошло с того момента. Так, по данным полиции, Эзра украл пистолет, спрятал его за пределами участка, а когда понял, что его ищет полиция, у него начался стресс. Сотрудники резидентуры арестовали его по подозрению в краже, и он отвел их к месту, где спрятал оружие.

«По словам его адвоката Томера Неве, он просто хотел дать урок для полиции, чтобы они поняли, что произошел серьезный инцидент, когда полицейский не следил за своим оружием, и оно было украдено. И на самом деле его клиент намеревался вернуть оружие, а не украсть его», — сообщает СМИ.

В свою очередь прокурор охарактеризовал инцидент как » серьезную неспособность конфисковать оружие».

«Следственное управление полиции должно расследовать это дело. Подозреваемый не собирался красть оружие, его вообще не поймали с ним. Вся станция опутана камерами, так как же он собирался украсть пистолет? — отметил правоохранитель.

Как сообщал Курсор, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир провел совещание с руководителями отдела лицензирования огнестрельного оружия. Встреча была проведена «с целью устранения процесса, позволяющего давать разрешения на выдачу лицензий на огнестрельное оружие». Так, 17 тысяч граждан подали соответствующие заявления и ждут ответа чиновников, выдающих лицензии.

Представители отдела заявили, Бен-Гвиру, что не могут удовлетворить его требование ускорить процесс. В ответ министр национальной безопасности разъярился, прервал встречу и заявил, что, если решение вопроса не будет найдено к завтрашнему утру, он закроет отдел.

Ранее Курсор писал о том, что Махмуд аль-Захар, соучредитель ХАМАСа и бывший министр иностранных дел Палестинской автономии, заявил, что его организация должна усилить поддержку террористических атак против израильтян в Иудее и Самарии «словами, деньгами и оружием».