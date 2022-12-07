В Ноф ха-Галиле под колеса автомобиля попал 12-летний мальчик

В среду, 7 декабря, на улице Ха-Гума в Ноф ха-Галиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 12-летний ребенок.

Об этом сообщает издание Maariv.

Мальчик попал под колеса автомобиля и получил черепно-мозговую травму. На место инцидента вызвали бригаду мединских работников, которые оказали ему первую помощь, а после госпитализировали в больницу «Рамбам».

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что 30-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести в результате автомобильной аварии на трассе 458.

Еще мы писали, что во вторник, 6 декабря, на шоссе 6 возле развязки Кирьят-Гат произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали восемь человек. Пассажиры и водители получили, к счастью, легкие травмы.

Напомним, что шесть человек получили ранения разной степени тяжести вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 3 декабря, на шоссе 90 у перекрестка Масада на юге страны.