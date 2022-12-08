Возле кибуца Газит в результате опрокидывания автомобиля тяжело ранен мужчина

Пострадавшего на вертолете доставили в больницу.

В четверг, 8 декабря, на трассе 7276, недалеко от кибуца Газит, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 24-летний мужчина.

Об этом сообщает издание Maariv.

На дороге перевернулся легковой автомобиль, водитель, управлявший транспортом, получил тяжелые травмы. Его на вертолете службы МАДА госпитализировали в медицинское учреждение «Рамбам».

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют обстоятельства и причины случившегося.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме мотоциклист получил травмы средней степени тяжести в результате ДТП. В состоянии средней тяжести он был доставлен в больницу.

Еще мы писали, что в среду, 7 декабря, на улице Ха-Гума в Ноф ха-Галиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 12-летний ребенок. Мальчик попал под колеса автомобиля и получил черепно-мозговую травму.

Напомним, на шоссе 6 возле развязки Кирьят-Гат произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали восемь человек. Пассажиры и водители получили, к счастью, легкие травмы.

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