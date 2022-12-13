Законопроект Бен-Гвира направлен на ликвидацию независимости полиции — Авода

По словам Мейрав Михаэли, Бен-Гвир «хочет иметь полицию, которая будет служить ему политически».

Глава партии «Авода» Мейрав Михаэли выступила с критикой предложенных депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром правок в Закон о полиции.

Об этом сообщает inn.co.il.

По словам Михаэли, «Авода» провела рабочую встречу с министром внутренней безопасности Бар-Левом, чтобы настаивать на всех деталях, которые превращают законопроект Итамара Бен-Гвира в опасный законопроект для граждан Израиля, Государства Израиль и конечно, для его демократии», — сказала Михаэли.

Она отметила, что полиция Израиля — это орган, который должен служить всем гражданам Израиля, орган, который должен обеспечивать безопасность каждого гражданина, должен следить за тем, чтобы управление страной осуществлялось в соответствии с законом и «чтобы существовало равенство перед законом».

Как сказала Михаэли, законопроект Бен-Гвира направлен «на ликвидацию независимости израильской полиции, упразднение независимости комиссара и превращение полиции в политическую полицию».

«Бен-Гвир хочет иметь полицию, которая будет служить ему политически. Он хочет решить, какие демонстрации будут одобрены, а какие нет, какое расследование будет проводиться, а какое нет, кто будет привлечен к ответственности, а кто не будет привлечен к ответственности. … Государство Израиль не должно стать государством политической полиции», — резюмировала лидер «Аводы».

Как сообщал Курсор, генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара будет выступать против закона, который стремится принять новая коалиция, чтобы предоставить председателю экстремистской «Оцма-Йехудит» Итамару Бен-Гвиру беспрецедентные полномочия над полицией в качестве министра национальной безопасности.

Хотя Бахарав-Миара признает, что коалиция, которую премьер-министр Биньямин Нетаниягу стремится окончательно сформировать в ближайшие недели, скорее всего, все равно примет закон, она не будет защищать его, если и когда он будет оспорен в Высоком суде.

Также Курсор информировал о том, что Бен-Гвир опубликовал твиты на фоне несогласия генпрокурора с поправками, которые окрестили «Законом Бен-Гвира».