В Банке Израиля рассказали, когда в стране повысят налоги

По словам аналитиков банка, повышение налоговых сборов возможно не только за счет увеличения уже существующих налогов, но и за счет введения новых.

В Банке Израиля заявили, что правительству в 2024 году необходимо поднять налоги, чтобы достичь тех целей по сокращению дефицита бюджета, которые оно перед собой поставило.

Так, в банке провели анализ принятого государственного бюджета 2021-2022 годов. Аналитики пришли к выводу, что бюджет пытается достичь сразу двух целей. Первая из них – избежать резкого сокращения госфинансирования, чтобы страна могла развиваться после кризиса, вызванного коронавирусом. Кроме того, власти хотят не увеличивать сумму дефицита бюджета.

Однако, по словам аналитиков, этого не удастся добиться без повышения налогов. Так, речь идет о постоянном повышении в 2024 (3 млрд. шекелей), 2025 (6 млрд. шекелей) и 2026 (1,5 млрд. шекелей) годах.

Ранее редакция нашего портала писала, что рост ВВП Израиля замедлился. Налог на автомобили (почти равняющийся их стоимости) является большой частью валового национального продукта.

Кроме того, Курсор сообщал, что бюро статистики опубликовало данные о росте цен в Израиле. По данным Центрального бюро статистики, с начала нынешнего года цены в Израиле выросли в среднем на 2,6%.

В Израиле продвигают план по строительству новой промышленной зоны рядом с Газой.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.