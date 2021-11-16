Рост ВВП Израиля замедлился: названа причина

Центральное статистическое бюро опубликовало данные, которые указывают на то, что налоги на импорт автомобилей являются довольно весомой частью экономики Израиля. Так, именно из-за сокращения импорта машин рост ВВП Израиля замедлился в третьем квартале текущего года.

Согласно отчетку, ВВП страны вырос всего на 2,4 процента за период с июля по сентябрь, хотя ранее был виден рост на уровне 13,7 процентов. Что же касается показателя «ВВП на душу населения», то он вырос всего на 0,5 процента.

Также статистика говорит о том, что экспорт товаров и услуг в Израиле вырос на 7,5 процентов за третий квартал 2021 года. Инвестиции физических лиц в постоянные имущества выросли на 15 процентов.

Частные расходы на душу населения выросли на 7 процентов, а вот государственные сократились на 2,3 процента, если сравнивать с предыдущим кварталом.

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