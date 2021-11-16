Рост ВВП Израиля замедлился: названа причина

15:40, Вчера
Новости Израиля, Экономика, Zahav
Спад экономики изображение
Спад экономики
Фото: pixabay.com

Налог на автомобили (почти равняющийся их стоимости) является большой частью валового национального продукта.

Центральное статистическое бюро опубликовало данные, которые указывают на то, что налоги на импорт автомобилей являются довольно весомой частью экономики Израиля. Так, именно из-за сокращения импорта машин рост ВВП Израиля замедлился в третьем квартале текущего года.

Согласно отчетку, ВВП страны вырос всего на 2,4 процента за период с июля по сентябрь, хотя ранее был виден рост на уровне 13,7 процентов. Что же касается показателя «ВВП на душу населения», то он вырос всего на 0,5 процента.

Также статистика говорит о том, что экспорт товаров и услуг в Израиле вырос на 7,5 процентов за третий квартал 2021 года. Инвестиции физических лиц в постоянные имущества выросли на 15 процентов.

Частные расходы на душу населения выросли на 7 процентов, а вот государственные сократились на 2,3 процента, если сравнивать с предыдущим кварталом.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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