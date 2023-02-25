В банке Wells Fargo прогнозируют резкое укрепление шекеля: с чем это связано

Аналитики из инвестиционного банка Wells Fargo в США прогнозируют, что снижение курса шекеля, которое наблюдается в последнее время, не продлится долго, и к концу марта этого года израильская валюта резко подорожает, вернувшись к уровню 3,4 шекеля за доллар.

По мнению Wells Fargo, текущее ослабление шекеля на 8,3%, до уровня 3,67 шекеля за доллар, связано прежде всего с беспокойством инвесторов о судебной реформе и не отражает мощности израильской экономики.

«Мы верим, что Банк Израиля вмешается, чтобы поддержать укрепление шекеля. Сейчас шекель торгуется ниже своей реальной цены», — говорит стратегический аналитик банка Брендан МакКенн.

Напомним, после месяца, в течение которого шекель обесценивался, израильская валюта начала восстанавливаться. На волатильных межбанковских торгах накануне курс шекеля к доллару снизился на 1,26% до 3,617 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро снизился на 1,53% до 3,835 шекеля за евро. Причина восстановления шекеля пока не названа, но источники на рынке тогда опровергли слухи о том, что Банк Израиля вмешался на валютный рынок, чтобы купить шекели и помочь укрепить израильскую валюту.

Ранее экс-глава Банка Израиля предупредил о проблемах в экономике. Специалист усилил свою риторику против запланированных шагов правительства по ослаблению судебной системы, предупредив, что коалиция может оставить экономику в руинах. По его словам, каждый день правительственной законодательной блиц-атаки ухудшает ситуацию, поскольку международному имиджу Израиля наносится серьезный удар и крупным компаниям и инвесторам придется переезжать в другое место.