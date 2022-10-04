В Шхеме ПА задержала четверых израильтян – СМИ

16:47, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
женщина в наручниках фото
Фото: depositphotos.com

В Шхеме силы безопасности Палестинской автономии задержали двух еврейских женщин и их двух детей.

В арабских социальных сетях пишут, что четверых израильтян захватила террористическая организация «Логово льва». Однако, в настоящее время они находятся под стражей у сил безопасности Палестинской автономии, которые вскоре должны вернуть их в Израиль целыми и невредимыми.

Об этом сообщает Israel National News.

Еврейская семья случайно въехала в Шхем и добралась до местного рынка, прежде чем ее задержали. Дальше израильтян передадут в АОИ.

Ранее мы рассказывали, что известный израильский музыкант задержан из-за угроз бывшей жене.

Также «Курсор» сообщал, что 6-летнего ребенка укусила змея в Кирьят-Шмоне.

Помимо этого, недавно в Израиле убили главу грузинской мафии.

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