ЦАХАЛ задержал террориста, причастного к обстрелу автобуса и такси в Самарии

Во время Йом-Кипур солдаты ЦАХАЛа и ШАБАК задержали террориста, который подозревается в причастности к обстрелу израильского автобуса и такси в Самарии.

Об этом сообщает издание News.walla.

Силы правопорядка окружили дом, началась перестрелка, в ходе которой был ранен брат террориста. После этого подозреваемый сдался солдатам ЦАХАЛа, и был передан в Службу общей безопасности для дальнейшего расследования. Один израильский военнослужащий был легко ранен.

Отмечается, что местонахождение террориста стало известно благодаря данным, представленным общей службой безопасности. Дом, в котором находился террорист, располагался в деревне Дир эль-Хатб, к юго-востоку от Шхема.

Согласно палестинским источникам, задержанный террорист Салман Имран является членом группировки «Логово львов».

«Курсор» писал ранее, что Служба общей безопасности (ШАБАК) в пятницу, 23 сентября, сообщила об аресте 16-летнего жителя палестинской деревни Завидат, который подозревается в причастности к обстрелу иешивы в поселении Кармель.

Еще мы писали, что арабский террорист был застрелен при попытке проникнуть в израильский город к югу от Иерусалима.

Напомним, во время военных действий в Дженине военными ЦАХАЛа был обезврежен арабский террорист. При перестрелке не пострадал никто из израильских солдат.