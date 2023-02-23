В Беэр-Шеве суд приговорил преступников к 11 лет тюрьмы: ограбили бабушку, пережившую Холокост

Два взломщика были осуждены Окружным судом Беэр-Шевы за ограбление 92-летней женщины, выжившей в Холокосте.

Об этом сообщает «Іsraelinfo«.

Хай Бен Наим, 36-летний грабитель, получил приговор в 11 лет тюрьмы, а его сообщник Шимон Леви, 56-летний, был осужден на 10 лет заключения. Оба должны выплатить по 100 000 шекелей в качестве компенсации потерпевшей, сообщило министерство юстиции.

Преступники ворвались в квартиру старушки, заткнули ей рот, связали и угрожали ее жизни, если она продолжит кричать. Из квартиры были похищены 10 000 шекелей наличными и золотое кольцо. Жертва ограбления пережила тяжелый шок и была госпитализирована на шесть дней. Прокуратура Южного округа предъявила обвинение преступникам в ограблении при отягчающих обстоятельствах, и судья Йоэль Эден вынес суровый приговор, чтобы отговорить других грабителей от нападения на одиноких старушек.

Напомним, ранее житель Тель-Авива, вооруженный японским ножом, ограбил и изнасиловал женщину. Мужчина вошел в дом к 30-летней женщине, угрожая ей ножом, и забрал у нее наличные и три мобильных телефона, а затем изнасиловал ее.

До этого казначей дома в Реховоте украла более 200 000 шекелей у своих соседей. Жильцы обратились к казначею с требованием объяснить сомнительные траты, но она начала угрожать им. Представители домкома потребовали, чтобы женщина вернула все украденные деньги в кассу через суд.

Также «Курсор» сообщал об ограблении базы МАГАВ в Верхней Галилеи. Неизвестным злоумышленникам удалось проникнуть на склад базы добровольцев МАГАВа и похитить несколько комплектов формы и различное снаряжение. Этот серьезный инцидент вызвал опасение в полиции, так как преступники могут использовать украденное снаряжение для совершения преступлений.

Представители МАГАВа подчеркнули, что центральное подразделение пограничной полиции уже занялось расследованием этого происшествия и использует все доступные средства и возможности для нахождения и ареста преступников.