В Белом доме сделали важное заявление о создании двух государств

Джейк Салливан подтвердил обеспокоенность официальных лиц США тем, что правительство Нетаниягу может привести к разрыву с администрацией Байдена.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подтверждает обеспокоенность Белого дома тем, что беспрецедентная ультраправая коалиция премьер-министра Биньямина Нетаниягу может привести к разрыву с администрацией Байдена.

Об этом он сообщил в интервью изданию NPR.

По словам чиновника, во время своего еще не запланированного визита в Израиль он будет «ясным и прямым» в отношении противостояния администрации Байдена политике, которая «подрывает потенциальное решение о создании двух государств».

«Я поеду в Израиль. Мы все еще уточняем время, которое подходит как для меня, так и для американских дипломатов в Израиле. Но я действительно намерен совершить поездку туда», — сказал Салливан.

Он повторил ттезисы, которые высокопоставленные официальные лица США пытались подчеркнуть на фоне опасений, что беспрецедентная ультраправая коалиция премьер-министра Биньямина Нетаниягу может привести к разрыву с администрацией Байдена.

«Первое, что я намерен донести, это тот факт, что Соединенные Штаты абсолютно привержены безопасности Израиля, и это не изменится. Президент Байден был принципиальным и стойким сторонником Государства Израиль на протяжении всего времени на государственной службе», — сказал Салливан.

Также, по его словам, планируется обсудить вызовы и возможности в ближневосточном регионе.

«Есть серьезные вызовы, в том числе угроза, исходящая от Ирана. С другой стороны, есть реальные возможности, в том числе в нормализации отношений между Израилем и некоторыми арабскими государствами. Мы хотим воспользоваться этими возможностями для углубления интеграции между Израилем и его соседями», — продолжил Салливан.

При этом он добавил, что США «продолжат поддерживать решение о создании двух государств, и мы будем выступать против политики и практики, которые подрывают жизнеспособность решения о создании двух государств или резко нарушают исторический статус-кво в Иерусалиме».

Как сообщал Курсор, во время ежедневного брифинга для прессы официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс говорил об израильско-палестинском конфликте и попытках достижения решения о создании двух государств.

Наша редакция писала, что палестинцы осуждают сделки коалиции Израиля и предупреждают о «взрыве» на Ближнем Востоке. ПА предупредила международное сообщество о «злополучных соглашениях Биньямина Нетаниягу с его ультраправыми партнерами по фашистской коалиции».