США сделали заявление касательно израильско-палестинского конфликта

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время ежедневного брифинга для прессы говорил об израильско-палестинском конфликте и попытках достижения решения о создании двух государств.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ему «не известно о принятии нами каких-либо официальных решений в отношении «четверки» или каких-либо официальных заявлений в отношении «четверки».

Позже он пояснил, что израильско-палестинские вопросы, тем не менее, являются центральными для администрации президента США Джо Байдена, которая, по его словам, «делает все, что в наших силах, тем временем, чтобы помочь установить условия: возобновляет взаимодействие с Палестинской администрацией, возобновляет взаимодействие с палестинский народ, продолжая сохранять нашу непоколебимую приверженность безопасности Израиля, продолжая продвигать и углублять наше партнерство с Израилем, и все это таким образом, который, как мы надеемся, со временем поможет создать условия для значимого прогресса на пути к конечной цели создания двух государств. решение».

Он добавил, что администрация Байдена не видит, что израильско-палестинский конфликт в ближайшее время достигнет какого-либо понимания.

«Мы не находимся на пороге какого-либо значимого взаимодействия между израильтянами и палестинцами в отношении решения о создании двух государств», — сказал он.

Это прозвучало в ответ на вопрос прессы, в котором утверждалось, что спецпредставитель мид рф по Ближнему Востоку владимир сафронков заявил, что США «выходят из работы «квартета» по ближневосточному урегулированию».

«Четверка» по Ближнему Востоку — это группа в составе ООН, США, , Европейского Союза и россии, призванная работать вместе для посредничества в израильско-палестинском мирном процессе. Она работала над укреплением палестинских групп, открывая офис в Восточном Иерусалиме, чтобы помочь палестинской экономике, и все это время пытаясь достичь решения о создании двух государств. На израильском фронте «четверка» в последние годы хранила относительное молчание.

Ранее Курсор писал, что США планируют выступить против Израиля на встрече СБ ООН по Храмовой горе. Администрация президента США Джо Байдена планирует выступить против Израиля на дебатах в Совете Безопасности ООН против любых изменений в статус-кво Храмовой горы в Иерусалиме.

Наша редакция писала, что палестинцы осуждают сделки коалиции Израиля и предупреждают о «взрыве» на Ближнем Востоке. ПА предупредила международное сообщество о «злополучных соглашениях Биньямина Нетаниягу с его ультраправыми партнерами по фашистской коалиции».