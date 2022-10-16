В Белом доме возмущены заискиванием Аббаса перед путиным

В США считают, что путину очень далеко до статуса международного партнера, способного конструктивно решить проблему палестино-израильского конфликта.

Белый дом выразил глубокое разочарование в связи с заявлениями главы Палестинской администрации Махмудом Аббасом, которые он сделал во время встречи с президентом россии владимиром путиным*.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности США, информирует Axios.

Издание напоминает, что в ходе переговоров с российским лидером в Астане (Казахстан) Аббас заявил, что не доверяет администрации президента США Джо Байдена и считает, что Штаты не могут самостоятельно посредничать между Израилем и ПА.

При этом Аббас заявил, что преисполнен счастья в связи с российской поддержкой палестинцев.

«Россия стоит за справедливость и соблюдение норм международного права», – сказал он лидеру страны, развязавшей агрессию против Украины.

«Россия НЕ стоит за справедливость и соблюдение норм международного права. Путину очень далеко до статуса международного партнера, способного конструктивно решить проблему палестино-израильского конфликта», – говорится в заявлении Совбеза США.

Как сообщал Курсор, 13 октября лидер ПА Махмуд Аббас во время встречи с президентом россии путиным подтвердил свое недовольство политикой США в сфере урегулирования израильско-палестинского конфликта. При этом он поддерживает рф и признателен «за роль россии» в этом процессе.

Также Махмуд Аббас высказался в поддержку так называемой «четверки» посредников (россии, США, ООН и Евросоюза), но при этом отметил, что нельзя допустить, чтобы США была предоставлена ​​полная свобода действий для принятия решений в одиночку.

«Мы не доверяем Америке, мы на нее не полагаемся, и ни при каких обстоятельствах мы не можем согласиться с тем, что США будут являться единственной стороной в решении проблемы», — заявил Аббас.

Также Курсор информировал о том, что Аббас встретился с путиным и пожаловался на Израиль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!