Аббас поддержал путина: Мы довольны позицией рф

«Мы не доверяем Америке и не можем на нее полагаться», — заявил Аббас в диалоге с путиным. При этом политика российских властей полностью устроила палестинского лидера.

В четверг, 13 октября, лидер ПА Махмуд Аббас встретился с президентом россии путиным*.

Об этом сообщает Reuters.

Во время встречи, Аббас подтвердил свое недовольство политикой США в сфере урегулирования израильско-палестинского конфликта. При этом он поддерживает рф и признателен «за роль россии» в этом процессе.

Также Махмуд Аббас высказался в поддержку так называемой «четверки» посредников (россии, США, ООН и Евросоюза), но при этом отметил, что нельзя допустить, чтобы США была предоставлена ​​полная свобода действий для принятия решений в одиночку.

«Мы не доверяем Америке, мы на нее не полагаемся, и ни при каких обстоятельствах мы не можем согласиться с тем, что США будут являться единственной стороной в решении проблемы», — заявил Аббас в диалоге с путиным на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

При этом Аббас выразил «полное удовлетворение» позицией россии по отношению к палестинскому народу.

Как известно, лидер ПА неоднократно настаивал на созыве международной конференции по вопросу достижения мира на Ближнем Востоке, чтобы обойти попытки США заставить Рамаллу возобновить мирные переговоры с Израилем.

Желание москвы провести израильско-палестинский, чтобы оживить зашедшие в тупик мирные переговоры между сторонами, еще раз было озвучено путиным, однако в этом отношении не было предпринято никаких шагов.

Ранее Курсор писал, что Аббас встретился с путиным и пожаловался на Израиль.

что Аббас отругал Блинкена за то, что он не смог оказать давление на Израиль — СМИ.