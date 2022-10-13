Аббас встретился с путиным и пожаловался на Израиль

Поямо сейчас Аббас проводит встречу с путиным*, где он уже раскритиковал Израиль за «нарушения в отношении палестинцев».
Аббас также поприветствовал «позицию россии на всех международных форумах в поддержку палестинцев».
Ранее «Курсор» сообщает, что двое россиян пытались убежать от мобилизации и приплыли на лодке с Чукотки на Аляску.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.