Аббас встретился с путиным и пожаловался на Израиль

На фоне российского вторжения в Украину лидер ПА и глава рф заседают в Казахстане. Аббас поприветствовал «позицию россии на всех международных форумах в поддержку палестинцев».

Поямо сейчас Аббас проводит встречу с путиным*, где он уже раскритиковал Израиль за «нарушения в отношении палестинцев».

President Mahmoud Abbas meets with his Russian counterpart Vladimir Putin on the sidelines of the sixth summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (#CICASummit2022) in Kazakhstan. More: https://t.co/eNvIxlEer4#نابلس #الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/sRKMMB3IPg — Wafa News Agency — English (@WAFANewsEnglish) October 13, 2022

Abbas meets with Putin, rails at ‘Israeli violations against the Palestinians’ https://t.co/M79Tf8RBkW — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 13, 2022

Аббас также поприветствовал «позицию россии на всех международных форумах в поддержку палестинцев».

Ранее «Курсор» сообщает, что двое россиян пытались убежать от мобилизации и приплыли на лодке с Чукотки на Аляску.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.