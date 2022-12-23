Чрезвычайная ситуация в аэропорту Бен-Гурион: ЦАХАЛ сделал новое заявление

Частный самолет, следовавший из Дубая в Израиль, благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион в пятницу после объявления чрезвычайного положения из-за опасений, что у самолета не хватает шины.
Управление аэропортов Израиля (IAA) сообщило в своем заявлении, что оно объявило чрезвычайную ситуацию 2-го уровня после того, как аэропорт Дубая уведомил их о том, что на одной из их взлетно-посадочных полос был обнаружен кусок шины, и они подозревали, что он мог упасть с самолета Hawker 800.
Согласно заявлению Армии обороны Израиля, истребители были отправлены для проверки самолета в воздухе, где они обнаружили, что все колеса целы.
«Два самолета ЦАХАЛа были отправлены на помощь легкому пассажирскому самолету из Дубая, который планировал совершить аварийную посадку в аэропорту Бен-Гурион из-за предполагаемого отсутствия колеса.
Истребители просканировали самолет в воздухе и не обнаружили ни одного пропавшего колеса.
Самолет благополучно приземлился», — говорится в заявлении ЦАХАЛа.
По данным IAA, самолет с пятью пассажирами приземлился без проблем.
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