Чрезвычайная ситуация в аэропорту Бен-Гурион: ЦАХАЛ сделал новое заявление

16:45, Сегодня
Новости Израиля
терминал-1 в аэропорту бен-гурион фото
Фото: Moshe Shai/FLASH90

Частный самолет из Дубая благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион после тревоги из-за потерянной шины.

Частный самолет, следовавший из Дубая в Израиль, благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион в пятницу после объявления чрезвычайного положения из-за опасений, что у самолета не хватает шины.

Управление аэропортов Израиля (IAA) сообщило в своем заявлении, что оно объявило чрезвычайную ситуацию 2-го уровня после того, как аэропорт Дубая уведомил их о том, что на одной из их взлетно-посадочных полос был обнаружен кусок шины, и они подозревали, что он мог упасть с самолета Hawker 800.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, истребители были отправлены для проверки самолета в воздухе, где они обнаружили, что все колеса целы.

«Два самолета ЦАХАЛа были отправлены на помощь легкому пассажирскому самолету из Дубая, который планировал совершить аварийную посадку в аэропорту Бен-Гурион из-за предполагаемого отсутствия колеса.

Истребители просканировали самолет в воздухе и не обнаружили ни одного пропавшего колеса.

Самолет благополучно приземлился», — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

По данным IAA, самолет с пятью пассажирами приземлился без проблем.

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