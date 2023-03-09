В Бен-Гурионе сто рейсов на грани стрыва: что происходит

По оценкам, с 10:00 до 15:00 более 100 рейсов могут быть затронуты протестами.

Сегодня в четверг в аэропорту Бен-Гурион ожидается 400 рейсов, и планируется, что через него пройдет около 67 000 пассажиров.

Однако, по оценкам, с 10:00 до 15:00 более 100 рейсов могут быть затронуты сбоями, вызванными протестами против реформ.

Отметим, что сегодня по всей стране пройдут сотни акций протеста.

3000 полицейских будут размещены по всей стране, и комиссар полиции Коби Шабтай пояснил, что они будут действовать с «нулевой терпимостью к беспорядкам, повреждению имущества, повреждению государственных символов и нарушению повседневной жизни» и не допустят блокирования маршрутов движения. Он отметил, что это касается тех протестов, которые не были заранее согласованы и одобрены полицией.